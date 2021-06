03-06-2021, Marc Dol - 112Groningen

Brandweer onderzoekt mogelijk gaslek

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal werd donderdagavond opgeroepen voor een gaslekkage aan de Belgiëlaan in Stadskanaal.

Bij een woning werd een gaslucht geroken. De brandweer heeft, in samenwerking met Enexis, meerdere metingen verricht. Het is niet bekend of er daadwerkelijk een lek is gevonden.