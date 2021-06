03-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Midden-Groningen treedt op tegen knipperende verlichting Windpark N33

Zuidbroek - De exploitanten van Windpark N33 riskeren een boete van 5000 euro per dag als de verlichting op de molens niet wordt aangepast of uitgezet.

De knipperende verlichting overdag voldoet volgens de gemeente Midden-Groningen niet aan de voorschriften van het inpassingsplan.

De gemeente had exploitanten RWE en Eurus Energy tot 28 mei de tijd gegeven om de verlichting aan te passen of uit te zetten, maar dat is niet gebeurd.

'Ons is gebleken dat aan deze waarschuwing geen gevolg is gegeven. Wij hebben daarom besloten om partijen een last onder dwangsom op te leggen. In deze last is bepaald dat binnen een week na verzending de overtreding beëindigd moet zijn. Is dit niet het geval, dan treedt de dwangsom in werking', schrijft het college aan de gemeenteraad.

Het gaat om een bedrag van 5000 euro per dag. De boete kan oplopen tot maximaal 100.000 euro.

