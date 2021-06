03-06-2021, 112Groningen.nl & info politie woordvoerster

DSI doet inval in Siddeburen vanwege opruiingen en bedreigingen, Man(53) aangehouden

Siddeburen - De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft woensdagavond rond 22:00 uur een inval gedaan in een woonboerderij aan de Oostwoldjerweg net buiten Siddeburen. De politie bevestigd dit.

Bij de inval werd één persoon aangehouden door de politie. Verder nam de politie meerdere bezittingen in beslag, waaronder een auto. Wegens `het lopende onderzoek` kon de politie weinig informatie kwijt over deze zaak.

Nb: In de boerderij zitten meerder woonunits gevestigd, bij 1 was dus de inval. Andere bewoners hadden er niks mee te maken.

Update:

Woensdagavond is in Siddeburen (Groningen) een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van opruiingen en bedreigingen. De verdachte is één van de makers van het zogeheten Red Pill Journal 1/2 Zegt Om Den Haag via Twitter.

De verdachte zit in beperkingen. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris van de

