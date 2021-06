03-06-2021, Rijksoverheid.nl

Kabinet spant zich in voor vergoeding van coronatest voor reizigers naar het buitenland in juli en augustus

Landelijk - Het kabinet spant zich op verzoek van de Tweede Kamer in om de kosten van coronatesten voor reizigers die vanuit Nederland naar het buitenland vertrekken, in de maanden juli en augustus volledig te vergoeden.