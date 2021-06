02-06-2021, Team verkeer Instagram

Aanhanger gekanteld bij Peizermade

Peizermade - Woensdagmiddag kwam Team Verkeer van de politie ter plaatse bij een verkeersongeval in Peizermade, waarbij een aanhangwagen gekanteld was op de N372.

De bestuurder, welke niet in het bezit bleek te zijn van een rijbewijs E achter B, had vermoedelijk wat te snel door de bocht gereden. Hierdoor was de lading in de aanhangwagen, welke niet gezekerd was, gaan schuiven, waardoor de aanhangwagen gekanteld is.





Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt en mocht op deze wijze niet verder rijden. Gelukkig bleef de bestuurder ongedeerd en zijn er verder geen andere gewonden gevallen.