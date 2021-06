02-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

GGD: “Aantal besmettingen in Groningen blijft dalen, situatie nog zorgelijk”

Groningen - De coronasituatie in de provincie Groningen is niet langer ‘zeer ernstig’. De GGD laat weten dat door afnemende ziekenhuisopnames de situatie nu als ‘zorgelijk’ wordt beschouwd.

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 490 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Het aantal besmettingen in onze regio blijft dalen en de besmettingsgraad ligt in onze regio nu op 95 gevallen per 100.000 inwoners”, schrijft de GGD. “Dit ligt onder het landelijk gemiddelde dat op 119 per 100.000 inwoners staat.





Het inschalingsniveau is met deze besmettingsgraad en 15 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inonwers is door de afname van het aantal ziekenhuisopnames gewijzigd in ‘zorgelijk’. Sinds het begin van de epidemie is bij 37.343 personen een besmetting vastgesteld.





Afgelopen week ruim 36.000 vaccinaties gezet

In de afgelopen week zijn er 36.294 vaccinaties gezet. Afgelopen week ging het om ongeveer 6.000 prikken per dag. Inmiddels heeft ruim dertig procent van de Groningers een eerste prik van de GGD gekregen en is vijftien procent volledig gevaccineerd door de GGD. Op dit moment worden er mensen gevaccineerd die geboren zijn in of voor 1955, in 1961 tot en met 1981, medische risicogroepen, zorgpersoneel, dak- en thuislozen, vrouwen in de vrouwenopvang en sekswerkers. In totaal zijn er nu in Groningen 235.776 prikken gezet, dit zijn zowel eerste als tweede prikken.





Aantal besmettingen in leeftijdsgroep tot 14 jaar flink toegenomen

De leeftijdsverdeling waar nieuw coronabesmettingen worden vastgesteld is in vergelijking met vorige week op verschillende punten gewijzigd. De besmettingsgraad in de groep van 0 tot 14 jaar is gestegen naar 16%. Vorige week lag dit nog op 10%. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 13%, waar dit vorige week 12% was. In de groep 20 tot 29 jaar gaat het om 23%, vorige week 31%. In de categorie 30 tot 65 jaar gaat het om 44% en in de groep ouder dan 65 jaar gaat het om 4% waar dit vorige week nog 6% was.





Meeste nieuwe besmettingen in Veendam

De meeste nieuwe coronabestemmingen werden de afgelopen week gevonden in de gemeente Veendam. Daar gaat het om 142 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In Pekela gaat het om 131 gevallen, Oldambt 126, Westerkwartier 118 en Het Hogeland 86.





Ruim 9.000 mensen getest

In de afgelopen week werden er in de provincie 9.715 mensen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 483 een positief testresultaat terug. Dit komt neer op ongeveer 5 procent. Het aantal afgenomen testen in in vergelijking met vorige week gedaald. Ook landelijk wordt er de afgelopen weken een daling gezien in het aantal afgenomen testen.