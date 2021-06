02-06-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

`Steekvlam` laat brandweer Groningen uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer moest woensdagmiddag in actie komen voor een woningbrand aan de Reitdijk in de stad Groningen. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De voertuigen stonden aan de Friesetraatweg opgesteld.