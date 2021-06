02-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

OM eist tien jaar cel tegen hulpje van kringloop-wapenhandelaar

Marum - Het Openbaar Ministerie wil dat een man uit Slovenië tien jaar achter de tralies verdwijnt. De man was de rechterhand van de Oosterwoldiger die een wapenhandel runde vanuit een kringloopwinkel. Dat zegt Rtvnoord woensdagmiddag.

De politie kwam de veertien betrokken verdachten - waaronder een 44-jarige Marumer en een 40-jarige vrouw uit Stad die een relatie met de Sloveen heeft - op het spoor dankzij een supermarkttas. De jubileumtas van een Noordelijke winkelketen werd aangetroffen bij een huiszoeking in België. In de tas zaten wapens.

De politie kwam in Oosterwolde uit, waar Hendrik van der H. en zijn Sloveense zakenpartner een kringloopwinkel bestierden. Bij een inval eind februari vorig jaar trof de politie wapens, munitie en drugs aan.





Via afgetapte telefoongesprekken en gps-trackers onder auto’s van de verdachten wist de politie dat de wapens uit Oost-Europa kwamen en bestemd waren voor de Belgische markt. De verdachten spraken in verdekte termen over de granaten en drugs. Ze hadden het over ‘appels’, ‘eieren’ en ‘fruit’, waarmee speed bedoeld werd.

