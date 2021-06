Maandag 24 mei heeft er een brand gewoed in een restaurant aan de Hogeweg in Zuidlaren. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van brand. Zo heeft onder andere de forensische opsporing sporenonderzoek gedaan en is er gesproken met getuigen.

Na aanvullend onderzoek heeft de politie maandag drie personen aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de brand in het restaurant. Zij zijn door de politie verhoord en inmiddels in vrijheid gesteld. Zij blijven verdachte in afwachting van bericht over eventuele verdere vervolging. Het onderzoek is nog in volle gang.