02-06-2021, 112Groningen.nl

Gaslekkage Sabotagelaan Groningen

Groningen - De hulpdiensten werden woensdagmorgen rond kwart voor tien gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Sabotagelaan in de stad Groningen.

Het is niet bekend waardoor de gaslekkage is ontstaan. Politie, brandweer en netwerkbeheer Enexis zijn met meerdere voertuigen ter plaatse en hadden de straat afgesloten.



Brandweerlieden hebben de situtatie onder controle gebracht. Netbeheerder Enexis heeft een deel van het gas afgesloten en gaan kijken waar de uitstroom van het gas vandaan kwam. De straat was hierom volledig afgesloten voor het verkeer.