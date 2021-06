02-06-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver & Youtube Meternieuws.nl

Co-melder gaat af, loos alarm

Groningen - In een portiekwoning aan de Madame Curiestraat ging een CO melder af. Hierdoor zijn een aantal woningen door de brandweer uit voorzorg ontruimd. De brandweer deed onderzoek in de woning waar de melders afgingen.

Kinderen en een oudere vrouw zijn wakker gemaakt. Er werd niks gemeten en de brandweer keerde daarop terug naar de kazerne. Een installateur moet worden gebeld voor de zekerheid om de melder te checken op zijn functioneren.

info:

Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het is vooral gevaarlijk omdat het niet te ruiken, proeven of zien is. Daarom wordt het ook wel de stille sluipmoordenaar genoemd.

Een kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht leidt al snel tot bewusteloosheid of zelfs tot de dood als er niet snel ingegrepen wordt. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis. Zegt Oogtv.nl.