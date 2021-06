01-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Aantal besmettingen in Groningen daalde met vijftien procent in afgelopen week

Landelijk - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week met vijftien procent gedaald. Dat is iets minder dan de gemiddelde daling van achttien procent in Nederland, meldt oogtv.nl.