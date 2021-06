01-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Celstraffen geëist tot tien jaar wegens omvangrijke wapenhandel

Leeuwarden - De rechtbank in Leeuwarden heeft dinsdag tot tien jaar cel geëist tegen veertien verdachten, onder meer wegens omvangrijke wapenhandel, schrijft oogtv.nl.

Volgens het OM kan ,,wettig en overtuigend bewezen worden dat sprake is geweest van een georganiseerd en crimineel samenwerkingsverband, dat gericht was op nationale en internationale wapenhandel, geweld, fraude en criminele uitbuiting”.





De 35-hoofdverdachte is een inwoners van het Friese Oosterwolde die onder meer een kringloopwinkel in die plaats als uitvalsbasis zou hebben. Naast de Nederlandse verdachten komen er ook nog drie uit Servië, Kroatië en Slovenië. Een van de Nederlandse verdachten was wapenexpert bij het ministerie van defensie.





Bij een doorzoeking van een loods in februari vorig jaar op een bedrijventerrein in Groningen werden een vuurwapen, diverse soorten munitie en springstof aangetroffen. Uit opgenomen gesprekken bleek dat er net buiten Groningen, in de landerijen in Zuidwolde, schietoefeningen gedaan werden voordat het wapen aan een klant geleverd werd.





Ook op diverse andere plekken zoals in Oosterwolde, Marum en Leeuwarden werden wapens aangetroffen. De wapens kwamen onder andere uit het voormalige Joegoslavië en Tsjechië en werden onder meer verkocht aan een drugsbende in België.