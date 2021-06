01-06-2021, 112Groningen.nl & OldambtNu.nl (Bron)

Stoet politievoertuigen brengt eerbetoon aan ernstig zieke collega in Winschoten (Video)

Winschoten - Een grote stoet politievoertuigen bracht dinsdagmiddag een eerbetoon aan een ernstig zieke collega in Winschoten. Agenten op motoren, paarden en in auto’s reden naar expertisecentrum Old Wolde om haar een hart onder de riem te steken.

De agente is vandaag 34 jaar geworden. Middels een crowdfunding is er geld opgehaald zodat ze nog zoveel mogelijk herinneringen kan maken met haar gezin.







