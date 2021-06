01-06-2021, Facebook Politie Groningen

Getuigenoproep mishandeling Noorderplantsoen

Groningen - In de omgeving Oranjestraat in het Noorderplantsoen is de politie op zoek naar getuigen van een mishandeling meldt de politie via Facebook.

Naar aanleiding van deze mishandeling op 30 mei 18:15 uur, is de politie op zoek naar de identiteit van een getuige die het slachtoffer heeft thuisgebracht. Heb je iets gezien rond dit tijdstip op deze locatie? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844. Je kunt ook altijd anoniem informatie delen door te bellen met 0800-7000. Volg ons ook op Facebook en Twitter