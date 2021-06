01-06-2021, 112Groningen.nl

Grote stroomstoring weer voorbij (Video)

Groningen - Een stroomstoring heeft dinsdagmiddag duizenden huishoudens in en rond de gemeente Groningen getroffen.

De storing begon rond 13.10 uur en trof in eerste instantie 76 postcodes. In de gemeente Groningen werden adressen getroffen rond Dorkwerd en Slaperstil, maar de meeste huishoudens zonder stroom lagen in en rond Aduard.

Door de storing raakten ook enkele stoplichten buiten werking, waaronder op de westelijke ringweg. Op verschillende kruisingen werden daarom verkeersregelaars ingezet. Zegt Oogtv.

Update 01-06-02021 15:06 uur



Enexis heeft het grootste gedeelte van de storing inmiddels verholpen. Een honderdtal adressen in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk moet nog tot 18.00 uur wachten op een oplossing. Hier ontstond een storing door een kabelbreuk, veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Update: De storing is weer voorbij.

