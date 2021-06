01-06-2021, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Automobiliste raakt verkeersbord op afrit, rijdt vervolgens over talud en komt tot stilstand op oprit Ring Oost

Groningen - Bij de afrit naar Beijum Zuid in Groningen is dinsdagmiddag rond 12:00 uur een automobiliste door nog onbekende oorzaak tegen een verkeersbord terecht gekomen.

Na deze aanrijding schoot de auto door over een twee meter hoog talud en kwam op de oprit naar de ringweg tot stilstand.

De bestuurster bleef ongedeerd en kwam met de schrik vrij. De personenauto liep door het ongeval forse schade op en moest door een bergingsbedrijf worden weggesleept. De oprit naar de N46 was door het ongeval tijdelijk afgesloten door de politie en Rijkswaterstaat.