01-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Geen vervolging voor agent die Marumer in knie schoot

Marum - Het Openbaar Ministerie gaat de agent die bij de aanhouding van een 44-jarige man uit Marum de verdachte in zijn knie schoot niet vervolgen. Er was geen opzet in het spel: de man werd per ongeluk neergeschoten.