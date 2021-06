01-06-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vastzittende vogel zwemt na reddings-actie weg van hulptroepen

Groningen - De Groninger brandweer werd dinsdagochtend omstreeks half negen gealarmeerd voor een dier in problemen aan de Travertijnstraat in Vinkhuizen.

De dierenambulance had de hulp van de brandweer ingeroepen om een vogel te vangen. De vogel was door onbekende oorzaak vast komen te zitten in een boom.





Het lukte de brandweer om de vogel uiteindelijk te bevrijden. Nadat de vogel was bevrijdt, ging deze ervandoor met een draai om zijn poot. Helaas lukte het niet om de vogel in het water te vangen.





Uiteindelijk hebben de hulptroepen de reddings-actie gestaakt omdat de vogel steeds weer van hen weg zwom.