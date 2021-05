31-05-2021, Robert van der Veen & Auke Mulder - 112Groningen.nl

Schip vaart tegen brug bij Aduard, stuurhut compleet verwoest (Video)

Aduard - Maandagavond werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op het water nabij de brug aan de Albert Harkemaweg in Aduard.

Omstreeks tien voor zeven voer een binnenvaartschip tegen de brug aan, meldt een getuige aan 112Groningen. Vermoedelijk heeft de schipper de hoogte verkeerd ingeschat waarna deze met het schip tegen de brug aanvoer. Zover bekend raakte er bij de aanvaring niemand gewond.

Volgens openbare gegevens was het schip 'de Adriaan J', (oorspronkelijk afkomstig uit Papendrecht), vanuit Lemmer (Friesland) onderweg naar Genk (België). Omstreeks tien voor zeven voer het schip door onbekende oorzaak tegen de brug aan. Een getuige weet te vertellen dat de bellen van de brug wel gingen rinkelen, maar de brug bleef omlaag.





Vervolgens voer het schip tegen de brug aan. Bij de aanvaring is het schip zijn stuurhut verloren. Ook een personenauto die op het dek geparkeerd stond is bij de aanvaring van het schip gevallen en in het water belandt.





De scheepvaart is tijdelijk gestremd door de aanvaring. Rijkswaterstaat, de politie en de Pronvincie zullen ter plekke onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht van de aanvaring.





