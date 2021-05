31-05-2021, 112Groningen.nl

Eelwerderbrug nabij Appingedam in storing, verkeer moet omrijden

Appingedam - De Eelwerderbrug nabij Appingedam staat sinds maandagmiddag in storing.

De Eelwerderbrug staat momenteel volledig open en gaat niet meer naar beneden. De storing begon aan het einde van de middag. Het verkeer over de N33 kan hierom niet over de brug.





Hoelang de storing gaat duren is nog onbekend. Een aannemer en een monteur zijn inmiddels ter plekke om het euvel zo snel mogelijk op te lossen. Tot die tijd moet het verkeer omrijden via de N989 of via de N362 en N991.