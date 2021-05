31-05-2021, Redactie 112Groningen.nl

Zeilbootje slaat om op het Zuidlaardermeer

Midlaren - Korte tijd wat commotie bij het Zuidlaardermeer, achteraf viel het gelukkig mee. Niemand raakte gewond, op het Zuidlaardermeer was maandagmiddag een kleine zeilboot omgeslagen en men zag niet meteen de opvarenden.

De twee opvarenden van de zeilboot wisten gelukkig op eigen kracht naar de kant te zwemmen, waar ze werden opgevangen door hulpverleners/omstanders. De brandweer rukte massaal uit en de meeste auto`s werden halverwege geannuleerd en kondne terug naar de kazerne.

Toezicht te water van de politie geeft een tip via Twitter: Handig in zo'n geval ook de hulpdiensten te bellen dat u veilig bent, maar bootje er nog in ligt.