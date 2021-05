31-05-2021, nos.nl bron & 112Groningen Patrick Wind

NS: Stapsgewijs treinverkeer hervatten (Video)

Landelijk - Door een landelijke storing aan een telefoonsysteem is het treinverkeer in grote delen van het land stilgelegd, meldt de NS. Door de storing is de bediening van seinen en wissels ontregeld. Dat Meldt Nos.nl