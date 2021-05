31-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Toch Groningse toegangsteststraat voor grote evenementen

Groningen - Groningen krijgt toch een toegangsteststraat. Als je straks naar een festival of concert wilt, moet je je laten testen op corona. Zegt Rtvnoord

Maandagmorgen werd een lijst gepubliceerd met plaatsen waar zo'n toegangsteststraat komt en daar stond geen Groningse plaats op.

De dichtstbijzijnde testlocatie zou in Assen zijn. Ook Leeuwarden en Emmen stonden op de lijst. Maar nu meldt stichting Open Nederland (ON) dat er toch testlocaties in onze provincie komen. In eerste instantie in Zuidbroek en later ook in de stad Groningen.

Door commerciële partijen

Het kabinet heeft besloten deze coronatesten niet door de GGD's te laten uitvoeren, maar door commerciële partijen die via stichting ON zijn uitgezocht. Voor Noord-Nederland zijn dat Tunica Trading uit Amsterdam en Alegria Health uit Spaarndam.

