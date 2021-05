31-05-2021, Julian Spa 112Groningen

Ongeval Eksterstraat in Ter Apel

Ter Apel - Op de Eksterstraat in Ter Apel is maandagmiddag rond 13:20 uur een klein ongeval geweest. Twee voertuigen kwam door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.

Een ambulance kwam ter plaate om eventuele slachtoffers te controleren op verwondingen. Niemand ging mee naar het ziekenhuis. Beide voertuigen konden hun weg zelf weer vervolgen.