31-05-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Zonnepaneel spontaan tot ontbranding op dak voor plaatsing

Groningen - De Groninger brandweer werd maandag rond de klok van twaalf uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Josine Reulingstraat in Groningen.

Op het dak van een woning was een zonnepaneel spontaan tot ontbranding gekomen. Volgens de brandweer was de desbetreffende zonnepaneel nog niet aangesloten en is deze uit het niets gaan branden. Brandweerlieden hebben de zonnepaneel van het dak gehaald en gecontroleerd.

De schade aan het dak bleef gelukkig beperkt. Na twintig minuten kon de brandweer weer inpakken en terug naar de kazerne.