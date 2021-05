Getuigenoproep

Het Team Verkeer van de politie doet onderzoek naar het verkeersongeval. Het onderzoeksteam doet een oproep aan iedereen die zondagavond iets heeft gezien of gehoord met betrekking tot dit verkeersongeval, u kunt daarbij onder andere denken aan dashcambeelden. Ook als u andere informatie heeft, die van belang kan zijn voor het onderzoek, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het team dit graag van u. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Update: Maandagmiddag 31-05-21 deed de politie aanvullend onderzoek op de N34.