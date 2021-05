30-05-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Eindoefening gehouden van het nieuwe WTS systeem

Veendam - Zaterdagmorgen is in Veendam de eindoefening gehouden van het nieuwe WTS systeem. Hierbij werd de complete 3km slang uitgereden om vervolgens vier tankautospuiten te voeden.

De opbrengst bij 10 bar was ongeveer 6500 liter per minuut. De datum waarop het systeem operationeel wordt is nog niet bekend maar zal niet heel lang meer op zich laten wachten. Naast Veendam, wordt het nieuwe systeem ook operationeel in Groningen, Baflo en Delfzijl.

