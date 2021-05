30-05-2021, Politie groningen zuid Instagram

Bouwcontainer vat vlam aan de Vondellaan

Groningen - Op de Vondellaan in Groningen is zaterdagnacht rond 03:55 uur brand uitgebroken in een bouwcontainer.

Of de auto die ernaast stond ook schade heeft opgelopen is niet bekend. Men gaat uit van brandstichting. De brand kon snel worden geblust door de brandweer van de Sontweg.