30-05-2021, Politie Westerkwartier Instagram

Ree gewond na aanrijding A7 bij Hoogkerk

Hoogkerk - Zaterdagnacht rond 02:00 uur is er een ree aangereden op de A7 bi Hoogkerk. Het dier raakte daarbij gewond meldt de politie.

De Dierenambulance Groningen kwam ter plaatse om het dier op te halen om hem te laten behandelen. Het is onbekend hoe groot de schade is aan het voertuig dat het dier geraakt had.