29-05-2021, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Brandweer doet nacontrole na melding van schoorsteenbrand in Helpman

Groningen - De Groninger brandweer werd vanavond opnieuw gealarmeerd voor een schoorsteenbrand.

De schoorsteenbrand woedde aan de Van Ketwich Verschuurlaan in de wijk Helpman. De melding van deze brand kwam rond 20:55 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker van de Stadse brandweer opgeroepen werden. "Deze brand bleek allemaal heel erg mee te vallen", meldt brandweer-woordvoerder Johan Bosklopper.





"Sterker nog, er is niets aan de hand. Bij het opstarten van een kachel is er rookvorming ontstaan die via een schoorsteen naar buiten kwam. Wij hebben een controle uitgevoerd maar hoefden niet in actie te komen." Na een kleine 20 minuten konden de brandweerlieden weer inpakken en terug naar de kazerne.





Met dank aan OOGTV.nl