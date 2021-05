29-05-2021, Ruben Huisman, Robin Feunekes, Thijs Huisman & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Mysterieuze pauw kijkt bij schoorsteenbrand in Haren

Haren - De brandweer van Haren werd zaterdagavond omstreeks vijf over half negen gealarmeerd voor een woningbrand aan de Oude Middelhorst in Haren.

In een woning was brand ontstaan nabij het dak, dit zorgde voor rookontwikkeling in de woning. Ter assistentie werd er een hoogwerker van de brandweer uit de Stad Groningen opgeroepen.





Brandweerlieden zijn bij aankomst meteen op verkenning gegaan in de woning. "Er heeft een brand gewoed in het schoorsteenkanaal", vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. "Dit ging gepaard met wat rookontwikkeling.

Ook in de woning is rook terecht gekomen. De situatie is op dit moment onder controle. Wel gaan we uit voorzorg het schoorsteenkanaal inspecteren om te kijken of er ook sprake is van een verstopping."





Om dit te kunnen doen is de hoogwerker opgesteld. Brandweerlieden hebben met een zogeheten ramoneur het schoorsteenkanaal geveegd. "Omdat er rook in de woning terecht is gekomen, is stichting Salvage opgeroepen. Zij gaan de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade." Vanwege de brand was de Oude Middelhorst tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Ook was er een mysterieuze pauw als toeschouwer.













Met dank aan OOGTV.nl