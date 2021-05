29-05-2021, Auke Mulder - 112Groningen.nl

Motorrijder gaat onderuit en raakt gewond in Grootegast

Grootegast - De hulpdiensten werden zaterdag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Lutjegasterweg in Grootegast.

Het verkeersongeval gebeurde rond tien voor zes. Door nog onbekende oorzaak ging een motorrijder onderuit in een bocht. Hierbij kwam de motorrijder hard ten val op het wegdek. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om medische hulp te verlenen.





De gewonde motorrijder is door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd. Vervolgens is de man met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het eenzijdige ongeval. De motor raakte licht beschadigd.