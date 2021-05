29-05-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Forse schade bij verkeersongeluk Hereweg, flinke overlast voor verkeer

Groningen - Bij een verkeersongeluk op de Hereweg zijn zaterdagmiddag twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Het is gebeurd op de afrit van de zuidelijke ringweg op de kruising met de Hereweg. Er heeft een kop-staartbotsing plaatsgevonden waarbij een grijze personenauto achterop een zwarte auto is gebotst. Bij het ongeval is er forse schade ontstaan. De achterkant van de zwarte auto is flink beschadigd waarbij onder andere het raam is gebroken. De grijze auto heeft schade aan de voorzijde.





Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een verpleegkundige controleerde één van de inzittenden. Een agent van de Koninklijke Marechaussee leidde het overige verkeer in goede banen. Als gevolg van het ongeluk stond het verkeer dat vanaf de zuidelijke ringweg kwam en richting het Hoofdstation wil, helemaal vast. Uiteindelijk is één persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.