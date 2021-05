29-05-2021, Lars Ijpema 112Groningen & Redactie M. Nuver

Gaslekkage door graafwerkzaamheden in Overschild

Overschild - Op de Kanaalweg in Overschild is zaterdagmorgen rond 11:40 uur een gaslek ontstaan. Deze ontstond door graafwerkzaamheden. Het betrof een huis aansluiting.

De brandweer kwam ter plaatse voor de beveiliging van de gevaarlijke situatie. Enexis kwam om het gas af te sluiten en het gat te dichten/repareren. De weg werd afgezet.