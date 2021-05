29-05-2021, Rijksoverheid.nl

Evaluatie toont toegevoegde waarde CoronaMelder aan

Landelijk - De onafhankelijke doorlopende evaluatie, onder leiding van prof. dr. Wolfgang Ebbers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, toont aan dat CoronaMelder een kleine maar merkbare toegevoegde waarde heeft bij het opsporen van besmettingen.

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat het potentieel van de notificatieapp bij een heropende samenleving groter is dan tijdens de lockdown.

Aanvulling op BCO

CoronaMelder is een effectieve aanvulling op het Bron- en Contactonderzoek (BCO) van de GGD, hoewel het effect klein is. Er worden meer mensen sneller gevonden met de app die contact hebben gehad met een besmette persoon. Uit de evaluatie blijkt dat een melding van CoronaMelder aanleiding is voor 1 op de 10 testuitslagen die voortkomen uit een vorm van BCO. Voor positieve testuitslagen is dat getal 1 op de 20.

Effect op reproductiegetal

Testen, bron- en contactonderzoek en CoronaMelder hebben gezamenlijk geleid tot een gesimuleerde afname van het reproductiegetal met 12,7 procent. De gesimuleerde afname door CoronaMelder is 0,3 procent. Bij het heropenen van de samenleving neemt het gesimuleerde effect van CoronaMelder licht toe. Gezamenlijk leiden testen, BCO en CoronaMelder dan tot een afname van het reproductiegetal van 8,8 procent, waarvan 0,4 procent door CoronaMelder. Bij een groter aantal gebruikers kan de bijdrage van CoronaMelder aan de afname van het reproductiegetal oplopen tot 2 procent als gebruikers zonder tussenkomst van de GGD hun besmetting kunnen doorgeven in de app.

Minister de Jonge: “We kunnen het virus indammen door zoveel mogelijk besmettingen zo snel mogelijk op te sporen. De evaluatie bevestigt nu dat CoronaMelder daar een belangrijke bijdrage aan levert, juist in een samenleving die we stap voor stap weer openen.”

Cijfers actief gebruik

Onlangs is een privacyvriendelijke methode ontwikkeld om een indicatie te krijgen van het aantal actieve gebruikers. Deze methode houdt in dat geteld wordt hoe vaak, maar niet door wie en wanneer, de lijst met besmette codes door CoronaMelder-apps gedownload wordt. Sinds de landelijke introductie van CoronaMelder in oktober 2020 hebben 4,9 miljoen mensen CoronaMelder gedownload, 28 procent van de Nederlandse bevolking. De indicatie van het percentage actieve gebruikers betreft 60 procent van het aantal downloads. Dit komt neer op bijna 3 miljoen Nederlanders die de app actief gebruiken, ongeveer 17 procent van de Nederlandse bevolking.

Opgespoorde besmettingen

Van de introductie van de app tot en met 23 mei waarschuwden 174.054 mensen anderen over een mogelijke besmetting via de app. In dezelfde periode lieten 188.927 mensen zich testen na een melding van CoronaMelder. Van deze testuitslagen waren 14.154 positief, waarmee ketens van besmettingen zijn doorbroken.

Professor Ebbers: “Nu de samenleving heropent, zou CoronaMelder een groter potentieel kunnen laten zien dan in periodes van lockdown met weinig sociale interactie. Mensen zullen nu er steeds meer versoepelingen volgen weer vaker ontmoetingen hebben met anderen. De kans dat meer mensen langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben met besmette mensen neemt dan toe, al naar gelang hoe snel het vaccineren verloopt en hoe goed de vaccins de samenleving voor het virus beschermen.”

De resultaten van het onderzoek volgen uit de doorlopende evaluatie van CoronaMelder. Het evaluatieteam van CoronaMelder heeft na negen maanden onderzoek een overzicht van elf onderzoeken naar de app opgesteld. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt de doorlopende evaluatie om CoronaMelder te verbeteren. Het complete onderzoeksrapport is hier terug te lezen. Ook is er een samenvatting voor het publiek beschikbaar.