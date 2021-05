29-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Vanaf zondag geen test meer nodig voor bezoek aan Duitsland

Duitsland - Duitsland beschouwt Nederland vanaf zondag niet meer als hoogrisicogebied. Dat betekent dat je geen sneltesten meer nodig hebt voor een bezoek aan Duitsland dat korter dan 48 uur duurt. Meldt Rtvnoord.nl





Dat heeft het Robert Koch Instituut - het Duitse RIVM - vrijdag bekendgemaakt.

Nederland wordt nu, net als de meeste Europese landen, als gewoon risicogebied beschouwd. Ons land had vanaf 6 april in Duitse ogen de status van hoog risico. Dit hield in dat Nederlanders bij het passeren van de grens de uitslag van een sneltest op zak moesten hebben. Die mocht niet ouder zijn dan 72 uur.

De Nederlandse overheid heeft Duitsland overigens nog wel op 'oranje' staan. Dat betekent dat het advies is om alleen naar Duitsland te reizen als het echt noodzakelijk is. Ook geldt momenteel nog een quarantaineplicht voor reizigers vanuit Duitsland. Daar zijn wel diverse uitzonderingen op, bijvoorbeeld voor grenswerkers en mensen die op familiebezoek gaan.

Bron en meer op Rtvnoord