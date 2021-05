28-05-2021, 112Groningen.nl & Rijksoverheid (bron)

Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open

Landelijk - Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten.

Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 4 mensen per dag. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

* Groepsgrootte buiten 4 personen

De maximale groepsgrootte gaat naar 4 personen. Dit betekent dat iemand met 3 anderen buiten samen mag zijn. Of met 3 anderen een activiteit kan doen. Wel op 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

* Thuiswerken

Thuiswerken als dat kan blijft de norm. Samenkomsten van interne teams voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en scholing zijn wel weer toegestaan.

* Grote zalen

Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en buiten. Bijvoorbeeld evenementenhallen, openluchttheaters, concertzalen, etc.

* Culturele instellingen

Musea en monumenten mogen binnen weer open. Voor musea geldt dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Ook bioscopen, filmhuizen, poppodia en theaters kunnen weer open onder voorwaarden zoals reserveren, een gezondheidscheck, en vaste zitplaatsen. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen van eenzelfde huishouden. Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Voor musea geldt dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met een capaciteit van 1000 vaste zitplaatsen of meer. Hier mogen maximaal 250 personen op 1,5 meter zitten. Dit is exclusief personeel.

* Kunst en cultuur

In groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een orkest samen kan repeteren. Tijdens het oefenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat niet anders kan. Wel geldt een maximaal aantal mensen per ruimte, dit mogen er niet meer zijn dan 50, exclusief docent. Publiek is niet toegestaan. De overige voorwaarden voor zingen, toneelspelen, dansen en muziek maken blijven gelden

* Recreatie

De binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen ook open. Zoals reptielenverblijven of overdekte attracties. Ook casino’s en spellocaties, sauna’s en wellnesscentra mogen open. Hierbij geldt maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter of maximaal 50 personen per ruimte op 1,5 meter afstand. Wat er geldt is afhankelijk van de aard van de activiteit. Dus of men zich verplaatst of grotendeels zit. Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. Bezoekers dragen binnen een mondkapje.





* Sporten

Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.



Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open. Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.



* Horeca





* Alcoholverkoop en coffeeshops Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Eerder ging dit verbod in om 20.00 uur. Afhalen bij coffeeshops kan tot 22.00 uur. Dit was 20.00 uur.

* Winkels





Coronatoegangsbewijzen: 1,5 meter de norm in plaats van maximaal aantal





Vervolgstappen openingsplan Het openingsplan is aangepast. Er wordt één grote stap 4 gezet. Deze vierde stap in het openingsplan staat nu op 30 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het advies voor bezoek thuis en de groepsgrootte aangepast. Ook zijn dan onder voorwaarden en met 1,5 meter afstand of met toegangsbewijzen, evenementen met doorstroom (dus zonder vaste zitplaatsen) toegestaan. Zoals festivals, concerten en kermissen. Onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning. Dit geldt ook voor dansgelegenheden zoals discotheken en nachtclubs. Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4 gezet wordt. Welke maatregelen dan verder nog worden losgelaten, is te zien in dit overzicht van het openingsplan.

De laatste, vijfde stap, het loslaten van de basisregels, het opheffen van de laatste beperkingen en het stoppen met toegangstesten, kan pas worden genomen als het aantal besmettingen en de instroom in het ziekenhuis dit toelaat. Het kabinet heeft besloten om bij stap 3 coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken. Horeca, culturele instellingen en organisatoren van professionele sportwedstrijden kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van verplichte toegangsbewijzen. Daarmee kunnen ze op een veilige manier voor meer mensen hun deuren openen. Zo mogen theaters of restaurants die geen gebruik maken van toegangsbewijzen maximaal 50 mensen binnen ontvangen. Als zij wél gebruikmaken van toegangstesten, mogen zij net zoveel gasten ontvangen als er in hun zaal of zaak passen terwijl iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Evenementen met een vaste zitplaats en op 1,5 meter, zowel binnen als buiten, zijn ook weer mogelijk. Natuurlijk onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning. Alle winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er meer mensen in een winkel: 1 per 10 vierkante meter. Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen binnen zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. In restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van 2 shifts per avond per tafel. Zelfbediening is niet toegestaan. Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.

Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer.Op 5 juni worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen en de basisregels blijven gelden voor iedereen.