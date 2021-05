28-05-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & Dvhn.nl (Bron)

Melding schietpartij in Groningen; meerdere aanhoudingen

Groningen - De hulpdiensten werden vrijdagavond opgeroepen voor een geweldsincident aan de Leisteenstraat in de Groninger wijk Vinkhuizen.

De melding van het geweldsincident kwam tegen tien over zeven bij de meldkamer binnen. Bij het geweldsincident zou mogelijk zijn geschoten. Dit is niet bevestigd. Morgenochtend zal hier meer duidelijkheid over komen.





Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. De politie sprak met meerdere mensen. Volgens het dvhn.nl zijn er meerdere aanhoudingen geweest. Het is niet bekend waarvoor ze zijn aangehouden.





Meer informatie over dit incident is momenteel nog niet beschikbaar. Morgenochtend volgt er een update over het incident.