Stadjer (21) die 120.000 oplichtings-smsjes verstuurde blijft in voorarrest

Groningen - De rechter vindt het niet verantwoord dat een 21-jarige man uit Groningen, die vastzit vanwege cyberfraude, zijn proces thuis afwacht.

De kans is te groot dat de Stadjer zich opnieuw stort op het versturen van sms-berichten met daarin een phishinglink. Dit besliste de rechter vrijdag.





Sms gaf toegang tot bankrekeningen

De jonge Stadjer zit vanaf 28 september vast. Hij werd aangehouden in de woning van een even oude vriendin. In die maand zou de man 120.000 sms'jes hebben verstuurd met daarin een phishinglink. Van de ontvangers die op de link klikten werd de toegang naar hun bankrekening overgenomen.





Bestanden uitgewisseld met hackers

Volgens de officier van justitie bleek uit de laptop van de man dat hij gebruik maakte van een breed scala aan oplichtingsmethoden. Via ondergrondse online handelsplaatsen wisselde hij bestanden uit met hackers en zou hij bestanden met tienduizenden telefoonnummers hebben gekocht. Op de laptop werden ook phishingmailtjes en honderdduizenden gehackte accounts gevonden. Tientallen aangiftes werden hiermee opgelost.





De slachtoffers komen uit heel Nederland. Door letterlijk de stekkers uit de laptops met draaiende software voor oplichtingspraktijken te trekken, werd een nieuwe stroom aan slachtoffers voorkomen. In de woning vonden de agenten ook een gaspistool.