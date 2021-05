28-05-2021, 112Groningen.nl & Politie.nl

Ruim 2,2 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden van 2021

Landelijk - In de eerste vier maanden van 2021 zijn er door de politie in heel Nederland maarliefst 2.233.562 verkeersovertredingen geconstateerd.

Deze overtredingen zijn voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. De verkeersboetes werden opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).





‘Het zijn er iets minder dan dezelfde periode vorig jaar, maar het laat zien dat handhaving op het gebied van verkeersveiligheid onze onverminderde prioriteit heeft’, zegt Paul Broer, Landelijk projectleider infrastructuur.









Een vergelijking tussen de eerste vier maanden dit jaar met dezelfde periode vorig jaar is lastig, omdat het verkeersbeeld half maart 2020 sterk veranderde na de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege corona. ‘Desalniettemin hebben we toch echt veel bekeuringen uitgeschreven. Mensen waren misschien geneigd om wat sneller te rijden, juist doordat er minder verkeer op de weg was’, legt Broer uit.









Te hard rijden

De meest geconstateerde verkeersovertredingen zijn voor te hard rijden. In de eerste vier maanden van dit jaar ging het om 1.815.021 boetes wegens overschrijding van de maximum snelheid, tegen 2.005.734 in dezelfde periode vorig jaar. Het grootste deel van de snelheidsovertredingen wordt op kenteken geregistreerd met digitale middelen. ‘Je ziet dat we altijd actief zijn gebleven met radar- en lasercontroles. Uiteraard delen we liever geen boetes uit, maar door het wel te doen hopen we dat het wat veiliger wordt. Het verkeer op de weg is bijna gehalveerd door corona, het aantal verkeersslachtoffers helaas niet.’





In het eerste tertiaal van 2021 zijn 720.366 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 895.309 in 2020. Bij mobiele radarsets was een lichte stijging te zien van 468.363 boetes voor te hard rijden in de eerste maanden in 2020 naar 495.976 dit jaar. Het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen is gedaald van 614.520 in het eerste tertiaal van 2020 naar 554.308 dit jaar.









Buitenlandse verkeersovertreders

In de eerste vier maanden van 2021 zijn in overeenstemming met het totaalbeeld ook minder verkeersovertredingen geconstateerd op buitenlandse kentekens. Het aantal verkeersboetes op grond van de Wahv dat naar een buitenlandse verkeersovertreder is verstuurd, daalde van 258.306 in het eerste tertiaal 2020 naar 167.139 dit jaar.