28-05-2021, 112Groningen.nl

Scooterrijder botst met fietser in Zuidbroek, geen gewonden

Zuidbroek - Een scooterrijder en een fietser zijn vrijdagmiddag op de Spoorstraat in Zuidbroek met elkaar in botsing gekomen.

De hulpdiensten werden rond de klok van drie uur gealarmeerd voor het verkeersongeval. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooterrijder en de fietser met elkaar in botsing.



Zowel de scooterrijder als de fietser werden door het ambulancepersoneel gecontroleerd op eventuele verwondingen. Gelukkig bleek er geen sprake te zijn van letsel en hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens van de betrokkenen en maakte rapport op.