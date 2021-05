28-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Van misbruik verdachte dansschooleigenaar blijft langer vast

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft vrijdagmiddag besloten dat de 38-jarige Khalid A., oprichter van dansschool Groningen Dance Center in de Stad, langer in hechtenis blijft.