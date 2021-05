28-05-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Melding gevaarlijke stoffen blijkt loos alarm

Farmsum - De brandweer van Delfzijl werd vrijdagmiddag even na één uur gealarmeerd voor een incident bij ALDEL-Damco Aluminium aan de Oosterhorn in Farmsum.

De brandweer kreeg een IBGS melding binnen, dit staat voor Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. In een technische ruimte op het terrein was door nog onbekende oorzaak een CO2 blussing geactiveerd. Ook was de bedrijfsbrandweer ter plaatse.





Uiteindelijk bleek het te gaan om een loos alarm. Vermoedelijk is de blussing geactiveerd door een fout in het systeem. Na 20 minuten konden de brandweerlieden weer terug naar de kazerne.