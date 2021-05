28-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Rechtbank wil onderzoek naar 'mysterieuze brief' in oude verkrachtingszaak

Groningen - De rechtbank heeft donderdag bepaald dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een brief onderzoekt, die mogelijk een grote rol speelt in een oude verkrachtingszaak. Zegt Rtvnoord.nl

De verdachte, dik in de vijftig, is een man uit Delfzijl. Hij zou zich begin jaren negentig in Groningen schuldig hebben gemaakt aan verkrachting van een tweetal minderjarigen, een broer en een zus. Zij deden in 2019 aangifte van verkrachting. Pas ná de aangifte kwam de mysterieuze brief ineens boven water.





De brief bevat mogelijk een bekentenis in de trant: 'Dit mag nooit meer gebeuren'. De brief zou door de verdachte zijn geschreven. Dat wil zeggen: getypt. Maar de man ontkent dat hij de schrijver is van de brief.

