28-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Duitse maatschappij vliegt vanaf juli van Eelde naar vier zonbestemmingen

Eelde - Green Airlines gaat vanaf 1 juli vanaf Eelde vliegen naar Corfu, Ibiza, Faro en Palma de Mallorca. Daarnaast vliegt de Duitse maatschappij vanaf september van Groningen Airport naar de Finse kustplaats Turku.

Daarnaast vliegt Green Airlines vanaf september naar de Finse kustplaats Turku. De virtuele ‘groene’ luchtvaartmaatschappij gaat alleen de tickets en marketing voor de vluchten afhandelen. De vluchten zelf worden door touroperator German Airways uitgevoerd met een Embraer 190-vliegtuig, met daarin honderd zitplaatsen.

“In het licht van de voortgang in vaccinaties kijken we uit naar het komende reisseizoen en onze lancering op Groningen Airport Eelde. We zijn ervan overtuigd dat we met een aantrekkelijk programma en ons duurzame vluchtconcept veel reizigers in de regio zullen aanspreken.” zegt Stefan Auwetter, oprichter en CEO van Green Airlines. Aldus Oogtv.