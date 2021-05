27-05-2021, Politie Midden Groningen Instagram

Drie keer zonder geldig rijbewijs, voertuig in beslag genomen

Hoogezand - Donderdagavond rond 20:00 uur zagen agenten afgebeeld voertuig rijden in Hoogezand. Na controle bleek de bestuurder van het voertuig niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.