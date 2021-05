27-05-2021, Martin Nuver 112Groningen

Fietsster gewond naar ziekenhuis na botsing op Pleiadenlaan

Groningen - Op de Pleiadenlaan in Paddepoel zijn donderdagmiddag twee fietsers met elkaar in botsing gekomen.

Eén van de twee betrokken fietsers kwam daarbij hard ten val en is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

De precieze toedracht van de botsing is onbekend. De gewonde vrouw is, zo meldden omstanders, overgebracht naar een ziekenhuis in een toegesnelde ambulance.

Een gedeelte van de weg, ter hoogte van het ongeluk, werd tijdelijk afgezet om de hulpdiensten de ruimte te geven. De politie heeft het ongeval op papier gezet. Aldus Oogtv.nl.

Dvhn