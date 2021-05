27-05-2021, Instagram Politie Groningen west

Buurtonderzoek vanwege geweldsincident nabij Jaagpad

Groningen - Dondderdagmiddag is de politie bezig geweest met een buurtonderzoek in de Reitdiepwijk in Groningen. Dat in verband met een geweldsdelict van vorige week in de omgeving van het Jaagpad.