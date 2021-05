27-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Justitie eist veertig maanden cel voor brandbom in shoarmazaak Nieuw-Buinen

Nieuw-Buinen - Veertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Dat meldt Rtvnoord donderdag op hun website.

Die straf eist het Openbaar Ministerie tegen een 24-jarige man uit Stadskanaal die in oktober vorig jaar brand stichtte bij een shoarmazaak in Nieuw-Buinen door een brandbom naar binnen te gooien.

De Knoalster werd de ochtend na de brand aangehouden. Hij ontkende aanvankelijk dat hij de brand had gesticht. Enkele weken later bekende hij alsnog omdat hij gewetenswroeging kreeg, zei hij tegen de rechters.

Hij was die elfde oktober samen met een 52-jarige vriend uit Stadskanaal op kroegentocht geweest. Ze sloten de tocht af met een etentje in de zaak aan de Noorderdiep in Nieuw-Buinen. Beiden wilden nog een biertje erbij. Vanwege de coronamaatregelen mocht de uitbater op dat tijdstip geen alcohol meer schenken. Bovendien ging zijn zaak om 22.00 uur dicht.

